На Урале выплатили почти 550 компенсаций на приобретение оборудования для цифрового ТВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Почти 550 малоимущих семей в Свердловской области получили компенсации на приобретение оборудования для приема сигнала цифрового телевизионного вещания. Об этом сообщила во вторник журналистам начальник отдела обеспечения и контроля официальных выплат министерства социальной политики региона Эльза Андреева.

"В связи с переходом на цифровое телевидение с 1 января 2019 года предусматривается для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан частичная компенсация в 90% на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного телевещания и для приобретения спутникового оборудования. Всего на территории Свердловской области за предоставлением компенсации уже обратились около 800 семей, и 549 семей уже получили такую компенсацию. В последнее время мы заметили рост количества заявлений", - сказала Андреева на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС.

Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин добавил, что помощь в переходе на цифровое телевещание всем желающим оказывают участники волонтерского корпуса в Екатеринбурге. "У нас сильно развит волонтерский корпус, обучено более 1200 волонтеров. Хотелось бы отметить, что волонтеры работают и принимают заявки на настройку приставок и телевизоров - это абсолютно бесплатно", - сказал он.

Вчера волонтерский корпус посетил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. Он посоветовал упростить процесс помощи гражданам, отказавшись от большого количества бумажных документов. "Действительно было такое пожелание - убрать документы о выполнении работы, и со вчерашнего дня мы ушли от этого. Продолжаем настраивать [оборудование], добиваемся обратной связи на следующий день", - сказал Гущин.

Переход на цифровое ТВ происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в три этапа. Первыми на цифровое телевещание 11 февраля были переведены Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня, 15 апреля на цифру перешли еще 20 регионов, а 3 июня перейдут все остальные субъекты РФ, в том числе и Свердловская область.

В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", во второй - "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".