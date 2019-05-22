Число многодетных семей в Югре, претендующих на земельный участок, сократилось на 70%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, находящихся в списке на бесплатный земельный участок под строительство жилья, за последние три года снизилось на 70%. Об этом сообщается в среду на сайте регионального парламента.

"За три последних года в автономном округе удалось снизить число очередников в списке на бесплатный земельный участок под строительство жилья для многодетных с 6215 до 1887 семей, или на 70% от общего числа стоящих на учете", - говорится в сообщении.

Социальные выплаты взамен земельного участка получили за последние три года 1467 семей. Участки получили 1084 многодетных семьи. Еще в 1777 случаях семьи утратили право на их получение и были сняты с учета.

По словам председателя комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергея Великого, всего на выплаты с мая 2016 года по январь 2019 года было направлено более 1,6 млрд рублей. "Число получателей могло бы быть больше. Сейчас рассматривается возможность изменить установленное временное ограничение и включить в списки получателей всех, вставших в очередь после 2 апреля 2016 года", - приводятся в сообщении слова Великого.