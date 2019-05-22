Женщина, открывшая без лицензии колледж в Сургуте, получила 9 млн руб. незаконного дохода

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Женщина, осуществлявшая образовательную деятельность в Сургуте без лицензии в течение двух лет, получила более 9 млн руб. незаконного дохода, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО - Югре установлены обстоятельства незаконного осуществления образовательной деятельности в Сургуте", - сообщила она.

По данным МВД, ранее судимая за мошенничество женщина создала сургутский филиал одного из московских колледжей. "Школьники, окончившие 9-11 классы, обучались в данном учебном заведении по более чем 100 рабочим специальностям. Свою деятельность она осуществляла без обязательной лицензии на протяжении двух лет, получив незаконный доход более 9 млн рублей", - сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное предпринимательство" (ч. 2 ст. 171) УК РФ.

По данным МВД, от противоправной деятельности злоумышленницы пострадало около 200 человек. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предварительное следствие продолжается.