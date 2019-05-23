Под Ханты-Мансийском на площади в 500 кв. метров тлеет свалка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Пожарные тушат тлеющую свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) под Ханты-Мансийском, площадь тления составляет около 500 кв. метров, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Тушение продолжается. Площадь около 500 кв. метров. Идет тление мусора, открытого горения нет. Это примерно в 15 км от Ханты-Мансийска. Угрозы жителям и городу нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дым идет в сторону от Ханты-Мансийска и других населенных пунктов. При этом, сотрудники МЧС при участии авиалесоохраны следят, чтобы не возникло возгорания леса, располагающегося недалеко от свалки.