Количество нуждающихся в постоянном жилье военных ЦВО за 8 лет сократилось в 3,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Количество нуждающихся в постоянном жилье военных Центрального военного округа (ЦВО) с 2011 года сократилось до 6 тыс. человек. В 2011 году в постоянном жилье нуждалась 21 тыс. военнослужащих, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

В 2011 году начало работу федеральное государственное казенное учреждение при Минобороны "Центррегионжилье", которое занимается обеспечением военнослужащих жильем.

"В 2018 году постоянным жильем обеспечены 1417 военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы. В период с 2011 по настоящее время количество нуждающихся в постоянном жилье на территории Центрального военного округа сократилось более чем в 3,5 раза, с 21 тыс. до 6 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с начала 2019 года жильем обеспечены 737 военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, признанных нуждающимися в обеспечении жильем. "В настоящее время используются следующие формы обеспечения военнослужащих постоянным жильем: передача квартиры в натуральном виде, обеспечение военнослужащих жилищной субсидией, накопительная ипотека и государственный жилищный сертификат", - пояснили в округе.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В него входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.