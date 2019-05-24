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В Свердловской области от бешенства вакцинируют около 600 тыс. диких животных

В 2018 году ветеринары зафиксировали девять случаев заражения зверей
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Ветеринарные врачи провакцинируют в 2019 году от бешенства более 600 тыс. диких животных в лесах Свердловской области, сообщил в пятницу региональный департамент информационной политики.

"Кампания по вакцинации диких животных против бешенства стартовала в Свердловской области. В 2019 году региональным департаментом ветеринарии закуплено 600 тысяч доз вакцины. Половина этого объема - 300 тысяч доз - будут разложены около нор в лесу весной, еще 300 тысяч - осенью. Вакцина представляет собой лакомство, которое животное съедает", - рассказали в департаменте.

В департаменте уточнили, что вакцинация диких животных помогла существенно снизить уровень заболеваемости бешенством в Свердловской области - в 10 раз с 2015 года. В 2015 году ветврачи зафиксировали 80 случаев заражения животных, в 2018 году - девять.

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