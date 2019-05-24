Замначальника свердловского УФССП задержали за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники управлений СК и ФСБ по Свердловской области задержали заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону Елену Сидорову за получение взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

"Заместитель руководителя управления подозревается в совершении преступления по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). 23 мая правоохранительными органами установлен факт противоправных действий сотрудника. Мероприятия проходили во взаимодействии правоохранительных органов с сотрудниками отдела по противодействию коррупции УФССП России по Свердловской области. По данному факту управлением назначена проверка, по результатам которой, если вина будет доказана, сотрудника уволят в связи с утратой доверия", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе управления СК по Свердловской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Сидоровой. "Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности. В настоящее время следователями СК во взаимодействии с оперативниками ФСБ России по Свердловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Более подробная информация в интересах следствия не сообщается", - уточнили в пресс-службе.