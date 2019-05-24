На рост зарплаты бюджетникам Свердловской области предполагается направить 3,3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Свердловской области внесло в Законодательное собрание региона законопроект, которым предусмотрено направить 3,3 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщил в пятницу областной департамент информационной политики.

"Планируется, что доходы областного бюджета увеличатся на 4,5 млрд рублей и составят 254,2 млрд. Расходы вырастут на 11 млрд рублей до уровня 268,4 млрд. Большая часть средств - 3,3 млрд рублей, будет направлена на повышение зарплат работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении со ссылкой на министра финансов Свердловской области Галину Кулаченко.

Представитель департамента не смогла уточнить ТАСС, на сколько вырастут зарплаты в процентном отношении, но пояснила, что увеличение будет зависеть от конкретной отрасли.

Свердловские власти также предлагают депутатам на 1,7 млрд рублей увеличить ассигнования дорожного фонда региона, на 1,9 млрд рублей - расходы на ЖКХ, в том числе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 1 млрд рублей - дотации на лекарства, дополнительные 600 млн рублей запланированы на поддержку многодетных семей и детей-сирот.

В пресс-службе Законодательного собрания сообщили, что депутаты рассмотрят корректировки бюджета на 2019 год на заседании 4 июня.

На данный момент бюджет Свердловской области на 2019 год предполагает доходы в размере 249,6 млрд рублей, расходы - 257,4 млрд рублей, дефицит бюджета - 7,7 млрд рублей.