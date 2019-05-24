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"Новатэк" получил пять новых лицензий в Красноярском крае

В компании отметили, что приобретение этих лицензий соответствует стратегии по расширению ресурсной базы на полуостровах Ямал и Гыдан

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.

"ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" получило право на геологоразведочные лицензии на Халмеряхский, Дорофеевский и Западно-Дорофеевский участки недр, а ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз" получило право на геологоразведочные работы на Южно-Халмеряхский и Южно-Дорский участки", - говорится в сообщении компании.

Приобретение пяти новых лицензий соответствует стратегии компании по расширению ресурсной базы на полуостровах Ямал и Гыдан и увеличению добычи природного газа и жидких углеводородов, подчеркнули в компании.

Теги
РоссияКрасноярский край
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