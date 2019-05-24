Экс-главу челябинской стройкомпании подозревают в хищении более 1 млрд рублей у дольщиков

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. граждан Челябинской области стали потерпевшими по делу о мошенничестве в отношении бывшего директора группы компаний "Серебряный ключ" Александра Сребрянского. Размер ущерба может составить более 1 млрд рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее местные СМИ сообщали, что экс-глава группы компаний "Серебряный ключ" Александр Сребрянский, который уже находился под следствием по уголовным делам за махинации с деньгами дольщиков и был отпущен под залог, задержан по подозрению в мошенничестве. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца.

"Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"), по факту хищения лицами из числа руководства строительной организации денежных средств участников долевого строительства при возведении жилых многоквартирных домов в Копейске и Челябинске. Количество потерпевших - более 2 тыс. граждан, по предварительным данным, сумма ущерба может составлять более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что следственное управление МВД также расследует уголовное дело по фактам хищения неустановленными лицами из числа руководителей ООО "Уралстрой", ООО "Проект Парковый - 1", ООО "РегионПроект", ООО "Стройинвест", ООО "Фирма Челябстройподрядчик", ООО "КапиталДом", ООО "СтройДом", ООО СК "Радуга". "В ходе предварительного следствия установлено, что конечным бенефициаром всех этих компаний является Александр Сребрянский", - уточнили в ведомстве.