Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Миасс в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Специалисты челябинского управления Росрыболовства проведут расследование массовой гибели рыбы в реке Миасс Челябинской области, причиной которой, по предварительным данным, мог стать прорыв канализационного коллектора, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального Министерства экологии.

По его данным, 20 мая в министерство экологии поступил звонок от челябинца, который сообщил, что в районе автомобильного моста на улице Северный луч через реку Миасс прорвало канализационный коллектор. Выехав на место, специалисты зафиксировали прорыв коллектора диаметром 1600 мм. Канализационные стоки коллектора впадают в реку.

"23 мая специалисты Минэкологии проверили сообщения СМИ о заморе рыбы в реке Миасс, проведено обследование указанных территорий. Мертвая рыба найдена в районе улицы Байкальской, Калмыкова и 50-летия ВЛКСМ. Информация о ситуации с массовым мором рыбы направлена в контролирующие органы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что расследование гибели рыбы проведут сотрудники территориального отдела Росрыболовства.

"В связи с тем, что река Миасс отнесена к объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору, информация о море рыбы направлена в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства", - добавили в пресс-службе.