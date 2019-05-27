"Курганмашзавод" может увеличить уставный капитал за счет допэмиссии обыкновенных акций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Курганмашзавод" (единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты) предложит акционерам на годовом собрании принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, говорится в материалах компании, опубликованных в понедельник.

Вопрос об увеличении уставного капитала "Курганмашзавода", который находится в сложном финансовом положении и обременен долгами, будет рассмотрен советом директоров в числе прочих вопросов, связанных с подготовкой к собранию акционеров.

Размер допэмиссии и потенциальных покупателей акций "Курганмашзавода" пока ТАСС уточнить не удалось.

В настоящее время уставный капитал предприятия составляет 167,8 млн рублей и поделен на обыкновенные и привилегированные акции номиналом один рубль.

"Курганмашзавод" в 2019 году перешел под акционерный контроль госкорпорации "Ростех". Сделка по приобретению 74,5% акций предприятия состоялась 21 февраля 2019 года. Покупателем акций выступило АО НПО "Высокоточные комплексы", входящее в состав госкорпорации.

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.