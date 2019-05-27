УрФУ будет присуждать собственные научные степени с сентября 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Ученые советы Уральского федерального университета переходят на новую систему присуждения собственных научных степеней с сентября 2019 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"У нас реализуется право по присуждению собственных ученых степеней, что очень важно, и с сентября 2019 года все наши ученые советы переходят на новую систему присуждения собственных ученых степеней, которые, в соответствии со всеми федеральными документами, котируются наряду с ВАКовскими [Высшая аттестационная комиссия]", - сказал Кокшаров.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе университета, право самостоятельного присуждения ученых степеней появилось у УрФУ по программе правительства, запущенной в 2017 году. В мае 2019 года в университете по новой системе начали работу четыре диссертационных совета, первые защиты пройдут в сентябре.

Такая система, по мнению заместителя проректора по науке УрФУ Алексея Иванова, соответствует мировой практике присуждения ученых степеней. "Такая модель упрощает документооборот и, возможно, ускорит процесс - все происходит внутри вуза, ученым не нужно ждать почтовых пересылок в федеральные ведомства", - передает пресс-служба слова Иванова.

Уточняется, что при упрощении системы требования к диссертациям не становятся ниже. Присуждаемые вузом ученые степени будут абсолютно равноправны с государственными учеными степенями, они будут признаваться как российскими, так и зарубежными научными организациями.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.