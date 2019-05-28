Соревнования "Курсантский бросок" летом впервые пройдут на Урале, в Сибири и Поволжье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Военно-спортивные состязания "Курсантский бросок" впервые пройдут на трех полигонах Центрального военного округа в Новосибирской, Челябинской и Самарской областях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Состязания "Курсантский бросок" заключаются в преодолении трассы на время с размещенными на ней естественными и искусственными препятствиями, такими как: наклонная и вертикальная стена, рукоход, окоп из трубы, двухступенчатый ров, качели, паутина, скейт, трамплин, куб и многие другие. Протяженность маршрута составит до 12 километров по пересеченной местности. Соревнования впервые пройдут на полигонах в Новосибирской, Челябинской и Самарской областях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе округа уточнили, что соревнования пройдут с 8 июня по 13 июля. "В состязаниях примут участие 28 команд, состоящие из курсантов и студентов образовательных организаций высшего образования Министерства обороны РФ и военных учебных центров при федеральных государственных организациях высшего образования", - добавили в пресс-службе.