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Аэропорт Салехарда закрыт из-за непогоды

Задержаны рейсы в Москву, Тюмень и Надым

ТАСС, 28 мая. Аэропорт Салехарда во вторник утром приостановил свою работу из-за неблагоприятных метеоусловий, задержано отправление трех рейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента дорожного хозяйства и транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"По метеоусловиям туман, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, видимость ниже 300 метров, пока идут задержки. Задержаны рейсы на Тюмень, Москву и Надым. Должны были вылететь утром, предварительно отправление перенесено на обеденное время. Вертолетные рейсы в районы тоже отменены", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас в Салехард следует один самолет из Москвы, его экипаж будет самостоятельно принимать решение о посадке в сложившихся метеоусловиях, добавили в пресс-службе.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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