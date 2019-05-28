Немецкая Obermeyer подготовит проект развития городской среды Магнитогорска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Немецкая компания Obermeyer стала генеральным проектировщиком проекта развития городской среды города Магнитогорская Челябинской области. На 400 га земли, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК), будет разбит парк и построены музейно-образовательный комплекс, спортивный кластер, медицинский центр, сообщила во вторник пресс-служба ММК.

"Проект "Притяжение" предусматривает многоцелевое использование почти 400 га земли, принадлежащей ММК: здесь будут построены музейно-образовательный комплекс, спортивный и медицинский центры, обустроены парковые зоны для тихого и активного отдыха", - говорится в сообщении со ссылкой на главу совета директоров ММК Виктора Рашникова.

В сообщении также отмечается, что по итогам конкурса генеральным проектировщиком стала немецкая компания Obermeyer, обладающая опытом создания крупных значимых жилых, общественных и общественно-образовательных проектов с инфраструктурой более чем в 50 странах мира. Реализация проекта "Притяжение", который включен в стратегию развития Магнитогорска до 2035 года, ориентирована на создание комфортной городской среды.

Источник в компании сообщил ТАСС, что владелец ММК Рашников, который занимает 14-ю строчку в списке журнала Forbes с состоянием в $8,9 млрд, собирается вложить личные средства в реализацию проекта.

"Проект "Притяжение" реализуется по инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Определено, что финансирование проекта будет осуществлено как за счет личных средств Виктора Рашникова, так и за счет средств соинвесторов - коммерческих и некоммерческих структур. Цель проекта - изменить облик Магнитогорска, чтобы он из "рабочего" города превратился в город новых возможностей. Можно предположить, что проект потребует миллиардных инвестиций", - сказал источник.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.