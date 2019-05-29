Авиарейс из Челябинска в Анталью задерживается примерно на 10 часов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью в ночь на среду, задерживается ориентировочно до часа дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Челябинск.

"Задержка рейса авиакомпании Red Wings в Анталью, который должен был вылететь в 02:20 (00:20), составляет ориентировочно 10 часов 40 минут. Фактическое время вылета зависит от компании", - сказал собеседник агентства.

Комментарием представителя Red Wings ТАСС не располагает.

Источник агентства в аэропорту рассказал, что пассажиров разместили в двух гостиницах. По его словам, причиной задержки, по предварительным данным, стала техническая неисправность воздушного судна.