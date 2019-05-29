Ученые в Екатеринбурге создали фильтр, отделяющий топливо от воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты Уральского государственного аграрного университета разработали устройство для отделения топлива от воды. Это поможет защитить металл от ржавчины и продлить срок эксплуатации машин, сообщила в среду пресс-служба университета.

"Вода ржавит металл, действует на точные детали, что приводит к быстрому износу топливной аппаратуры. Уникальность нашего изобретения заключается в дополнительном мембранном слое, который задерживает 99% воды. Данный фильтрующий элемент можно использовать несколько раз, просто промыв картридж противотоком", - приводит пресс-служба слова одного из разработчиков, доцента кафедры технологических и транспортных машин Леонида Новопашина.

Как уточнятся в сообщении, фильтр подходит для дизельных двигателей. Разработка помогает в два раза продлить безремонтный срок, что уменьшает затраты. По словам разработчиков, устройство поможет не только удалить воду из топлива, но и избежать конденсата, появляющегося при перепаде температур весной и осенью.

Устройство является фильтром с тонким слоем мембраны, который сдерживает воду, и емкости для сбора воды. Чистое топливо поступает к насосу, а вода фильтруется отдельно. На разработку коллектив из студентов и ученых потратил год.

"Сегодня ученые Уральского аграрного университета получили патент на свое изобретение и работают над усовершенствованием устройства, что позволит уменьшить его себестоимость", - говорится в сообщении.