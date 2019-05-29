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Экс-следователь СК осужден в Челябинской области на восемь лет за покушение на взятку

По данным местных СМИ, Александр Козлов обвинялся в попытке получить 3 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в среду признал бывшего следователя управления Следственного комитета России по региону Александра Козлова виновным в покушении на взятку в особо крупном размере и приговорил его к лишению свободы сроком на восемь лет, сообщила ТАСС консультант суда Анна Волощенко.

"Признанный виновным в покушении на взятку в особо крупном размере бывший следователь управления Следственного комитета России по Челябинской области будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.

Материалы резолютивной части в суде не озвучивали. По данным местных СМИ, Козлов обвинялся в попытке получить в качестве взятки 3 млн рублей от обвиненного в коррупции директора филиала одной из телекоммуникационных компаний.

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