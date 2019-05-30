Пятеро детей из Сирии примут участие в Играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Делегация из Сирии примет участие в V Всемирных играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске с 31 мая по 6 июня. В ее состав войдут одна девочка и четыре мальчика, сообщили в четверг ТАСС в пресс-центре соревнований.

В соревнованиях примут участие более 610 подростков в возрасте от 12 до 14 лет из 60 стран. На протяжении семи дней участники будут соревноваться в баскетболе 3x3, мини-футболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, художественной гимнастике и плавании.

"Состав делегации Сирии - шесть человек. В их числе пять детей и один тренер. В настольном теннисе примут участие одна девочка и один мальчик. В шахматы будут играть два мальчика, а в плавании будет участвовать еще один подросток из Сирии", - сказал собеседник агентства.

Всемирные игры юных соотечественников - международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо спортивной составляющей, большой упор при проведении делается на культурно-образовательную программу для детей. Мероприятие направлено на сохранение русского языка, русской культуры и истории у молодых людей.

Кроме соревнований для юных участников предусмотрена обширная культурно-образовательная программа. С юными соотечественниками будут работать волонтеры программы "Послы русского языка в мире", которые с помощью игр и интерактивных занятий будут знакомить их с русской культурой и языком, с возможностями образования в России. Церемония открытия состоится 1 июня.

Планируется, что в качестве почетных гостей на Игры приедут министр спорта РФ Павел Колобков, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, а также выдающиеся спортсмены прошлых лет. Так, ожидаются трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.