Utair открыла шесть межмуниципальных маршрутов в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair по просьбе властей Ханты-Мансийского автономного округа запустила в регионе шесть межмуниципальных маршрутов. Об этом в четверг сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе прямой линии.

"Шесть новых межмуниципальных маршрутов появилось в Югре. Из Советского два: в Урай, Ханты-Мансийск. Из Нягани в Сургут, в Ханты-Мансийск. Из Когалыма в Ханты-Мансийск, из Ханты-Мансийска в Сургут. Одновременно мы открыли и новые межрегиональные маршруты из так называемых мини-хабов: из Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска", - сказала она.

По ее словам, открыты востребованные направления, куда теперь можно попасть прямыми рейсами: в Самару, Уфу, Новосибирск, Краснодар, Санкт-Петербург, Пермь.

Комарова сообщила, что регион располагает самым большим количеством аэропортов среди регионов страны. В Югре действуют три международных аэропорта (Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск) и еще около 10 аэропортов, способных принимать воздушные суда высокого класса.

Согласно информации на сайте авиакомпания Utair, в Югре запущены цепочки рейсов Ханты-Мансийск - Игрим - Березово - Тюмень, Тюмень - Игрим - Березово, Ханты-Мансийск - Белоярский - Нягань, Ханты-Мансийск - Нягань - Белоярский, Сургут - Белоярский - Нягань, Тюмень - Советский - Белоярский, Ханты-Мансийск - Урай - Советский, Тюмень - Урай - Советский. Стыковки в региональных аэропортах составят 45-50 минут.

Власти Югры владеют 38,8% акций Utair. Ранее глава региона Наталья Комарова поставила перед Utair задачу улучшения транспортной доступности в Югре. Выполняя поручение, перевозчик с 2019 года начал связывать небольшие города автономного округа с административными центрами.

О ситуации с Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. Перевозчик летает по 150 направлениям, в парке компании 65 самолетов. По итогам прошлого года чистый убыток группы составил почти 22 млрд рублей (против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее).

Компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027-м. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снизился до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. В середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций Utair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.