Ученые уральского вуза помогут коллегам во Вьетнаме решить проблему загрязнения вод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Вьетнама займутся проектом по проблеме загрязнения пресных вод. Соответствующее соглашение подписано с Университетом Ван Ланг (Хошимин, Вьетнам), сообщила в четверг пресс-служба УрФУ.

"Ученые двух вузов займутся разработкой совместного научного проекта для решения проблемы загрязнения пресных вод. Исследованиями, направленными на решение экологических проблем, занимаются молодые ученые департамента наук о Земле и космосе УрФУ", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе университета, интерес к сотрудничеству со стороны Вьетнама заключается в серьезных проблемах страны с загрязнением пресных вод, что становится угрозой для здоровья жителей.

"Сотрудничество двух стран поддерживается на правительственном уровне, и есть возможность получения грантов на выполнение совместных научных проектов. На данном этапе договорились о подборе профессоров со стороны УрФУ, которые специализируются в данной области. Вьетнамская сторона пришлет нам описание задачи, на основе которой мы сможем сформулировать более точно тему для будущего проекта", - приводит пресс-служба слова начальника отдела международных научных проектов УрФУ Анны Запоточной.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.