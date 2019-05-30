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Аэропорт Салехарда эвакуировали из-за короткого замыкания в служебном помещении

Инцидент не повлиял на работу аэропорта, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Короткое замыкание электропроводки произошло в служебном помещении аэропорта Салехарда. Все пассажиры были выведены на улицу, говорится в четверг в сообщении, распространенном департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Во вспомогательном служебном помещении здания аэропорта города Салехард произошло короткое замыкание электропроводки, без возгорания. Было произведено звуковое оповещение. В целях безопасности всех пассажиров аэровокзала эвакуировали на улицу", - говорится в сообщении.

Пассажиры смогли вернуться в здание аэропорта вскоре после эвакуации, добавили в департаменте. "Специалисты оперативно определили место, где произошло замыкание, сейчас выясняют причины произошедшего. Данная ситуация никак не повлияла на работу аэропорта, все системы работают в штатном режиме", - уточнили в ведомстве.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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