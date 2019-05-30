Глава Югры предложила открыть в регионе туристические авиарейсы выходного дня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая. /ТАСС/. Туристические авиамаршруты выходного дня могут появиться в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в ходе развития внутрирегиональных авиаперевозок, которыми занимается авиакомпания Utair. Об этом в четверг сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе "Прямой линии", которая транслировалась в прямом эфире телерадиокомпании "Югра".

Власти Югры владеют 38,8% акций Utair. Ранее глава региона Наталья Комарова поставила перед Utair задачу улучшения транспортной доступности в Югре. Выполняя поручение, перевозчик с 2019 года начал связывать небольшие города автономного округа с административными центрами.

"Нам важно в этот проект сети внутрирегиональных перевозок [реализует авиакомпания Utair] включить маршруты выходного дня, чтобы можно было за приемлемую цену путешествовать, в том числе авиатранспортом. Мне кажется, это будет удобно, безопаснее, особенно, если детские группы будут", - сказала глава региона.

По ее словам, рейсы выходного дня также могут пригодиться для перевозки детей на спортивные соревнования, проводимые в Югре.

В четверг, отвечая на один из вопросов Комарова сообщила, что авиакомпания Utair по просьбе властей Югры запустила в регионе шесть межмуниципальных маршрутов и открыла востребованные направления, куда теперь можно попасть прямыми рейсами: в Самару, Уфу, Новосибирск, Краснодар, Санкт-Петербург, Пермь.

О ситуации с Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. Перевозчик летает по 150 направлениям, в парке компании 65 самолетов. По итогам прошлого года чистый убыток группы составил почти 22 млрд рублей (против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее).

Компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027-м. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снизился до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. В середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций Utair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.