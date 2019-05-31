В Югре к пяти годам заключения приговорили водителя, насмерть сбившего ребенка на тротуаре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Суд приговорил 48-летнего жителя Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), насмерть сбившего на машине ребенка на тротуаре, к пяти годам колонии. Об этом в пятницу сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Ханты-Мансийский районный суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в октябре 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. Не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил женщину с ребенком. В результате пятилетний ребенок от полученных травм погиб.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры родители погибшего ребенка заявили иск о компенсации морального вреда, который суд удовлетворил. "С подсудимого в пользу каждого родителя взыскано по 1,5 млн рублей", - пояснил собеседник агентства.