Жители Югры смогут получить компенсацию при переходе на цифровое ТВ до конца 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заседании в пятницу продлило срок предоставления компенсаций расходов на приобретение и установку оборудования при переходе на цифровое телевидение до конца текущего года, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Югра перейдет на цифровое телевещание 3 июня. Получить компенсацию расходов на приобретение приставки можно было до этого дня. Ранее директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин сообщал ТАСС, что в регионе сейчас есть возможность смотреть цифровое телевидение у 99% жителей. По его словам, еще около 1% - это те, кто еще не успел купить приставку.

"До отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в нашем регионе осталось два дня. Не все югорчане по разным причинам воспользовались государственной поддержкой, установленной для отдельных категорий граждан. В этой связи предлагается расширить перечень получателей и продлить срок их права на такую помощь до 31 декабря 2019 года", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

По информации региональных властей, компенсацию получили более 1,3 тыс. жителей. Среди получателей - труженики тыла, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также малоимущие семьи, получающие государственную социальную помощь и неработающие одинокие пенсионеры. На данные выплаты в бюджете региона предусмотрены 26,5 млн рублей.

Льготным категориям телевизоры и приставки на получение цифрового сигнала бесплатно помогут настроить более 700 волонтеров.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка.