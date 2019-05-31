Водитель столкнувшегося с "КамАЗом" микроавтобуса на трассе в Югре стал фигурантом дела

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса Iveco, столкнувшегося на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе с "КамАЗом", в результате чего один пассажир погиб, а семеро пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

"Водитель пассажирского микроавтобуса допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сказал собеседник агентства. По его словам, мера пресечения ему еще не избрана. Следователи проверяют организатора пассажирской перевозки на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В свою очередь, как сообщил ТАСС в директор "Центра медицины катастроф" Василий Костин, пострадавшие в ДТП идут на поправку. "Они продолжают лечение в Няганской окружной больнице. Состояние оценивается как легкой степени. У всех благоприятный прогноз", - сказал он.

Вечером 27 мая неподалеку от поселка Талинка в Октябрьском районе Югры микроавтобус Iveco, следовавший из Ханты-Мансийска в Югорск, столкнулся с грузовиком "КамАЗ", двигавшимся в попутном направлении. После чего маршрутка перевернулась. Один пассажир погиб, еще семеро были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Водители от госпитализации отказались.