На Ямале предприятие погасило задолженность перед 611 сотрудниками в 28,2 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Компания "Уренгойремстройдобыча" из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа погасила задолженность перед сотрудниками по заработной плате в размере 28,2 млн рублей. Выплат ожидали 611 человек, сообщается в пятницу на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокуратура города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа проверила исполнение трудового законодательства ООО "Уренгойремстройдобыча". Установлено, что у организации имеется частичная задолженность по заработной плате за март и первую половину апреля 2019 года перед 611 работниками в размере 28,2 млн рублей. <…> Указанная задолженность по заработной плате полностью погашена в мае", - говорится в сообщении.

В 2018 году предприятие также неоднократно не выплачивало зарплату работникам, добавили в прокуратуре. "В связи с повторным нарушением сроков оплаты труда работников общества, в отношении организации и ее руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых вынесено постановление о дисквалификации директора общества сроком на один год, юридическому лицу назначен штраф", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года предприятие погасило задолженность перед сотрудниками в размере более 33 млн рублей.