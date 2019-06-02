Девочка в Свердловской области погибла из-за упавшего на нее металлического смесителя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит проверку по факту гибели в Нижнем Тагиле девочки 2011 года рождения. Предварительно установлено, что с верхних этажей дома на ребенка упал металлический смеситель, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального СК.

"Вечером 1 июня 2019 года в одном из дворов в Нижнем Тагиле произошел трагический инцидент, связанный с получением смертельной черепно-мозговой травмы девочкой 2011 года рождения. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Как уточняется, девочка получила травму в результате падения на нее металлического смесителя, сброшенного с одного из верхних этажей многоквартирного дома мальчиком 2013 года рождения.