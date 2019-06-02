Подросток сжег венки у памятника воинам-освободителям в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Подросток сжег венки у памятника воинам-освободителям в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Вчера в Нефтеюганске подросток, которому нет 14 лет, сжег два венка у памятника воинам-освободителям. Его личность сразу была установлена. Он еще не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности, поэтому наказание понесут его родители по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию", - сказали в пресс-службе.

Объяснить свой поступок подросток не смог. Подростка поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.