Мобилизационные учения с привлечением резервистов начались в четырех областях Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Комплексные мобилизационные учения с участием резервистов начались в понедельник в четырех регионах Урала - на территории Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"3 июня на территории Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей стартовали комплексные мобилизационные учения. В маневрах совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ЦВО впервые принимают участие органы исполнительной власти и местного самоуправления. Всего в учениях примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, а также граждане, находящиеся в резерве", - отмечается в сообщении.

В округе уточнили, что в ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с региональными органами исполнительной власти и гражданскими организациями. "Также будет определена готовность воинских частей выполнить мобилизационные задания, а военных комиссариатов - провести мобилизационные мероприятия в плановые сроки", - добавили в пресс-службе.

Руководит маневрами командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Учения продлятся до 7 июня.