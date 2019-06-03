Для популяризации старейшей на Урале библиотеки создадут попечительский совет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Попечительский совет для популяризации старейшей в Свердловской области библиотеки им. Белинского (Екатеринбург), которой в мае исполнилось 120 лет, будет создан уже в начале июля этого года. Об этом журналистам сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в понедельник.

"До конца июня мы проведём все организационные мероприятия. Указом министерства культуры будет утвержден состав совета. И в конце июля мы планируем провести первую встречу", - сказала Учайкина, отметив, что совет возглавит депутат Госудумы Павел Крашенинников.

Всего, по словам Учайкиной, в состав совета войдёт 12-15 человек, среди которых будут ректоры уральских вузов, а также свердловские предприниматели. Предполагается, что помощь, оказанная попечительским советом, будет направлена на популяризацию библиотеки среди жителей Свердловской области. "Мы планируем сделать так, чтобы в библиотеке приезжали известные авторы, а также проводились лекции и презентации. Кроме того, будем решать вопросы, связанные с ремонтными работами в здании", - добавил Крашенинников.

Библиотека им. В. Г. Белинского, открывшаяся в Екатеринбурге в 1899 году, является первой публичной общедоступной библиотекой города. В настоящее время библиотека Белинского обеспечивает читателям наиболее полный в Свердловской области набор полнотекстовых баз данных на русском языке, а это более восемнадцати миллионов названий документов. Кроме того, с 5 по 8 июня, во время проведения Уральского культурного форума - 2019, на базе библиотеки будет размещен центральный штаб мероприятия.