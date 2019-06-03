Сильный ветер и грозы ожидаются в регионах Уральского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Управления МЧС в регионах Уральского федерального округа предупреждают о возможных грозах 4 июня в Свердловской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. Усиление ветра ожидается в Тюменской и Челябинской областях, сообщают в понедельник пресс-службы ведомств в регионах.

"По информации синоптиков, 4 июня местами на территории Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Свердловской области.

Об усилении ветра до 17-20 метров в секунду и возможных грозах предупредили в пресс-службе управления МЧС по Курганской области и в региональном Гидрометцентре ХМАО.

"Температура воздуха ночью от плюс 8 до 13 градусов, днем до плюс 18-23 градусов", - сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Порывы ветра до 24 метров в секунду ожидаются в Тюменской и Челябинской областях. Температура в регионах днем 19-20 градусов тепла.