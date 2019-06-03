Таджикская авиакомпания "Сомон эйр" перевезла первых пассажиров по новому направлению в РФ

ДУШАНБЕ, 3 июня. /ТАСС/. Более 200 пассажиров перевезены из Таджикистана в российский город Нижневартовск и обратно первой частной авиакомпанией "Сомон эйр", приступившей сегодня к выполнению регулярных полетов по маршруту из города Худжанд на севере республики в Нижневартовск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Из Худжанда в Нижневартовск перевезены 24 пассажира, обратно - 182", - сказал собеседник. По его словам, рейс по маршруту Худжанд - Нижневартовск - Худжанд будет осуществляться один раз в две недели - по понедельникам.

В пресс-службе напомнили, что с 8 мая авиакомпания осуществляет еженедельные полеты по маршруту Худжанд - Сургут - Худжанд. Рейсы выполняются по средам.

На сегодняшний день "Сомон эйр" является единственным авиаперевозчиком в Таджикистане, который успешно осуществляет полеты в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию, Казахстан и Узбекистан. В парке авиакомпании шесть лайнеров Boeing 737-300, 737-800 и 737-900.

В мае глава Агентства по гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода заявлял, что национальный авиаперевозчик "Таджик эйр", приостановивший в январе рейсы по всем направлениям, в том числе в Россию, возобновит полеты в июле. Самолеты данного перевозчика включены правительством республики в реализацию программы "Хадж" (перевозка паломников к святыням ислама). В январе президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства отправил руководителя авиакомпании Хайрулло Рахимова в отставку и назначил на эту должность Дилшода Исматуллозода, занимавшего до этого пост замглавы исполнительного аппарата президента Таджикистана. Новое руководство обещало возобновить полеты в Москву в конце марта, однако этого не произошло.