Utair открыла первый прямой рейс из Уфы в Европу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair открыла прямой рейс из Уфы в Вену (Австрия), они будут выполняться два раза в неделю. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Международный аэропорт Уфа - важнейший региональный хаб Utair. В этом году Utair и правительство Республики Башкортостан договорились расширить сотрудничество. <…> В Уфе Utair открывает свой первый международный рейс из региона в Вену", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

В свою очередь генеральный директор аэропорта Уфа Александр Андреев отметил, что полеты в Вену будут регулярными. "По договоренности с авиакомпанией Utair полеты в Вену будут регулярными, они будут выполняться и в зимнее время. Надеемся, рейс Уфа - Вена станет массовым, <…> послужит активному развитию деловых и культурных связей", - приводятся в сообщении слова Андреева.

Рейсы в Вену выполняются на самолетах Boeing 737 по понедельникам и пятницам. Вылет из Уфы в 9:45, из Вены - в 12:05 по местному времени. На борту каждого самолета может разместиться до 126 пассажиров. Стоимость перелета в одну сторону составляет от 5,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Utair и правительство Башкирии договорились расширить сотрудничество и открыть на базе аэропорта "Уфа" высокотехнологичный центр по обслуживанию самолетов. В весенне-летнем сезоне авиакомпания соединит Уфу с Анапой, Екатеринбургом, Казанью, Москвой, Нижним Новгородом, Самарой, Сургутом, Тюменью и Ханты-Мансийском.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек.