Выставка ученика Петрова-Водкина впервые откроется в Екатеринбурге на культурном форуме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Работы художника Павла Голубятникова, ученика живописца Кузьмы Петрова-Водкина, будут представлены в Екатеринбурге на Уральском культурном форуме-2019. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Свердловского краеведческого музея.

Уральский культурный форум, созданный для определения перспектив развития социально-культурной сферы в регионах, впервые пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июня. Ожидается, что участниками мероприятия станут более 2,8 тыс. человек. Всего на форуме будет работать 11 секций различных направлений.

"На выставке представлены работы Павла Голубятникова, художника, который сыграл заметную роль в культурной жизни Санкт-Петербурга, Киева и Харькова в 1920-х, был участником многих известных художественных объединений, другом и любимым учеником Кузьмы Петрова-Водкина", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС заместитель директора Свердловского краеведческого музея Владимир Быкодоров, выставка Голубятникова проводится в Екатеринбурге впервые. Всего на экспозиции представлено 33 работы художника. "Картины Голубятникова выставлялись в Третьяковской галерее в Москве. Большую часть времени они хранятся в Нижнетагильском музее изобразительных искусств", - добавил Быкодоров. Кроме того, в рамках форума в среду одновременно откроются выставки музеев уральских городов, сказал Быкодоров. Планируется, что в один день начнут работать семь выставочных проектов музеев из Челябинска, Кургана, Тюмени, Салехарда и Ханты-Мансийска, рассказывающих о быте уральских регионов.

Среди целей форума - консолидация творческих центров Уральского федерального округа, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Его учредителем выступает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.

Павел Голубятников (1891-1942) в 1920-е годы играл заметную роль в культурной жизни Ленинграда, Киева и Харькова, был участником многих известных художественных объединений. Художник умер от дистрофии в блокадном Ленинграде в 1942 году. Кузьма Петров-Водкин (1878-1939) - русский художник и писатель, всегда придерживался собственной живописной манеры. Он художник-одиночка, который искал общечеловеческие смыслы в каждом народе, в его традициях и направлениях развития.