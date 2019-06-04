На фасадах поврежденного взрывом дома в Магнитогорске появятся граффити

ТАСС, 4 июня. Художники-граффитисты приступили к оформлению стен дома в Магнитогорске Челябинской области, где 31 декабря 2018 года после взрыва произошло обрушение подъезда. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы администрации Магнитогорска.

Многоквартирный дом № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске после демонтажа двух поврежденных взрывом подъездов был признан пригодным для дальнейшего проживания. Около здания проводится благоустройство внутриквартальной территории.

"На проспекте Карла Маркса, 164, продолжаются работы по благоустройству территории. По согласованию с жителями художники-граффисты приступили к оформлению стен пострадавшего дома. <…> На стенах дома появятся изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами", - говорится в сообщении.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении.