На западе Ямала выпал снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Снег выпал в западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе в Салехарде. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева.

"Сегодня действительно по западным районам округа, в том числе в Салехарде, по настоящее время отмечаются осадки в виде снега - до 17 мм за 12 часов. Это сильные осадки, но это не опасные явления", - сказала Чулева.

По ее словам, снег в начале июня выпадает на Ямале второй год подряд. "Произошло это из-за вторжения арктических воздушных масс", - пояснила собеседница агентства.

Чулева уточнила, что к обеду снег перейдет в дождь и во второй половине дня прекратится.

В ночь на 24 мая в Салехарде выпала двухмесячная норма снега, толщина снежного покрова достигала 12 см.