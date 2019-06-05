В Челябинске осудили экс-полицейских за пособничество в фальсификации доказательств

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Два бывших оперуполномоченных одного из отделов полиции Челябинска получили по три года лишения свободы за пособничество следователю СК в фальсификации доказательств по делу о похищении человека, из-за чего был арестован невиновный, сообщила в среду на своем сайте прокуратура Челябинской области.

"В суде установлено, что в апреле 2016 года двое оперуполномоченных отдела полиции "Металлургический" УМВД России по г. Челябинску по предложению следователя районного следственного отдела СУ СК (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), рассказавшего им о разработке преступного плана по инсценировке преступления, присоединились к его незаконным действиям по фальсификации доказательств", - говорится в сообщении.

Один из полицейских обратился к третьему обвиняемому, которого склонил к даче ложных показаний, что тот стал очевидцем похищения человека. Это позволило арестовать невиновного и продержать его больше четырех месяцев под стражей. В дальнейшем это дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Двое оперуполномоченных получили по три года колонии с лишением права занимать должности в органах государственной власти на три года (осуждены по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ). Третий соучастник получил три года условно.