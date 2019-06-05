Новосибирский симфонический оркестр в ноябре отправится на "Русские сезоны" в Германии

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Коллектив Новосибирского академического симфонического оркестра, созданный больше 60 лет назад народным артистом СССР Арнольдом Кацем, осенью 2019 года проведет гастроли в Германии, сообщила пресс-служба правительства области.

"В ноябре 2019 года Новосибирский академический симфонический оркестр отправится в большой тур по Германии в рамках "Русских сезонов" и даст концерт в Москве", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Новосибирской государственной филармонии, тур продлится со 2 по 13 ноября. Оркестр даст 11 концертов в Берлине, Кельне, Бад-Телце, Тюбингене.

По данным пресс-службы правительства, власти области оказывают оркестру финансовую поддержку при проведении гастролей. Средства на это предусмотрены программой "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы". При этом коллектив нередко отправляется в туры за счет принимающей стороны

Коллектив с 8 по 27 мая провел тур в Великобритании, где дал 14 концертов. В программу концертов вошли произведения Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Римского-Корсакова и Глинки. Оркестр также получил приглашение на гастрольный тур по Великобритании в сезоне 2020-2021 годов.

Новосибирский академический симфонический оркестр создан в 1956, звание "академический" получил в 1982 году. Коллектив гастролирует по России, СНГ, участвует в международных музыкальных фестивалях. По данным пресс-службы регионального Минкультуры, за последние два года оркестр провел концертные туры в Италии, Словении, Хорватии, Китае и Испании.

Проект "Сезонов"

"Русские сезоны" - масштабный проект, инициированный правительством России и министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны.

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