Около четырех тысяч гостей посетят международный IT-форум в Ханты-Мансийске в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июня. /ТАСС/. Организаторы XI Международного IT-форума стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ханты-Мансийске ожидают не менее четырех тысяч гостей. Это почти на тысячу больше, чем годом ранее, сообщили в среду ТАСС в региональном департаменте информационных технологий и цифрового развития.

"В этом году ожидается не менее четырех тысяч гостей из 52 стран и 60 регионов России. Для сравнения в 2018 году IT-форум собрал более 3 тыс. участников из 55 стран мира и 43 российских регионов, в числе которых - представители органов власти иностранных государств, дипломатического корпуса, федеральных и региональных органов власти, российских и иностранных IT-компаний, общественных и научных организаций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, IT-форум, в частности посетят представители Китая, Бразилии, Беларуси, Индии, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Южно-Африканской республики. Среди ключевых мероприятий, в которых они примут участие - конференция #EdCrunch Ugra, II Международная конференции "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО, пленарное заседание "Цифровая трансформация в России и мире. Направления, стратегии, барьеры", панельная дискуссия "Подготовка кадров для цифровой экономики", экспертная сессия "Развитие медицинского и оздоровительного туризма с использованием возможностей цифровой экономики для наращивания экспорта медицинских услуг".

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 июня. Основная тема форума - цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-Форума.