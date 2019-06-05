Учебно-научный центр УрФУ вошел в топ-10 лучших школ в сфере IT по версии RAEX

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге занял 10 место в рейтинге лучших школ России в сфере информационных технологий по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Об этом сообщила в среду пресс-служба УрФУ.

"Высокие позиции СУНЦ - показатель качественного IT-образования не только в лицее, но и во всем Уральском федеральном университете. Также Уральский федеральный университет занял десятую строчку в рейтинге RAEX вузов по подготовке в IT. Это говорит об эффективности проектного подхода и тесного взаимодействия университета с IT-компаниями региона", - говорится в сообщении.

В СУНЦ УрФУ работает комплекс мер по кадровому обеспечению, обновлению содержания и развитию современных форм образования в области IT. "Талантливые преподаватели, непосредственное участие в образовательном процессе департамента математики, механики и компьютерных наук УрФУ, поддержка со стороны IT-компаний, в первую очередь, со стороны "СКБ контур" - все это важные условия для раскрытия талантов школьников в сфере IT", - приводит пресс-служба слова директор СУНЦ УрФУ Андрея Мартьянова.

Агентство RAEX подготовило рейтинг вузов к старту приемной кампании 2019 года. Для этого проекта специалисты компании провели анкетирование более 50 тыс. студентов и 158 вузов страны.