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В Курганской области началась кампания по выборам губернатора

Выборы главы региона назначены на 8 сентября

ТАСС, 5 июня. Кампания по выборам губернатора Курганской области началась в среду, сообщила ТАСС секретарь региональной избирательной комиссии Галина Доставалова.

Выборы губернатора Курганской области депутатами региона были назначены на 8 сентября 2019 года. Обязанности главы региона временно исполняет Вадим Шумков.

"Постановление опубликовано в газете "Новый мир" от 5 июня 2019 года, с момента опубликования оно вступает в силу. Соответственно, с завтрашнего дня избирательная комиссия готова принимать кандидатов с документами на выдвижение. Кампания по выборам губернатора началась", - сказала секретарь избиркома.

8 февраля областная дума приняла изменения в закон "О выборах губернатора Курганской области", которые предполагают возможность самовыдвижения кандидатов.

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин.

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