Анатолий Марчевский возвращается на пост директора Екатеринбургского цирка

"Я действительно возвращаюсь на пост директора цирка. Это связано с тем, что у Росгосцирка появился новый директор - Владимир Шемякин. <…> Разобравшись в ситуации, которая сложилась за последние полгода со мной и с коллективом екатеринбургского цирка, он отменил приказ о моем увольнении. С 1 июля я приступаю к работе в цирке", - сказал Марчевский.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Анатолий Марчевский возвращается на должность директора Екатеринбургского цирка. К работе он приступит уже с 1 июля.

По словам артиста, Шемякин в четверг подписал приказ об отмене увольнения Марчевского с должности руководителя цирка и предложил ему пост советника генерального директора Росгосцирка.

"Я очень благодарен Владимиру Шемякину и обещаю оправдать его доверие", - добавил Марчевский.

Анатолий Марчевский был уволен с поста директора цирка в феврале 2019 года. Руководство Росгосцирка в октябре 2018 года сообщала, что у Марчевского была отозвана доверенность на ведение хозяйственной деятельности, поскольку учреждению грозило закрытие из-за проблем с пожарной безопасностью. При этом сам Марчевский утверждал, что учреждение не могло выполнить требования по пожарной безопасности из-за отсутствия финансирования от Росгосцирка.