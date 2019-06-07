Моор: сокращений на Антипинском НПЗ в Тюменской области не планируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сокращения рабочих на Антипинском НПЗ, который подал заявление о банкротстве, не планируются. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Тюменской области Александр Моор.

В мае Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей

"Позиция действующих акционеров понятна. У них нет задачи сокращать, у них есть задача сохранить коллектив, потому что это в некоторых ситуациях штучный товар. Это сложное производство, поэтому даже когда завод стоял, кредитор обеспечивал своевременную выплату зарплаты. Надеюсь, что потрясений для коллектива не будет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что компания "Сокар Энергоресурс" - совместное предприятие Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) - приобрела 80% акций Антипинского НПЗ, находящегося в состоянии банкротства. Совместное предприятие получило контроль над заводом и месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств тогда составил 29 млрд рублей. 16 мая "Транснефть" полностью прекратила поставки нефти на завод.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.