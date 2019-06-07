Тюменские власти совместно с "Роснефтью" будут развивать промкластеры в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и правительство Тюменской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в развитии минерально-сырьевой базы региона и взаимодействии при создании крупных промышленных кластеров, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Соглашение нацелено на развитие минерально-сырьевой базы региона и создание благоприятных условий для материально-технического и финансового обеспечения проектов. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие кадрового и научно-технического потенциала Тюменской области, а также взаимодействие при создании в регионе крупных промышленных кластеров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны договорились о содействии развитию производственной, научно-образовательной, инновационной и организационной кооперации участников проектов. Одним из направлений сотрудничества также станет взаимодействие в сфере охраны окружающей среды. "Компания будет содействовать развитию социальной инфраструктуры Тюменской области, в том числе окажет поддержку учреждениям здравоохранения, образования, детским домам, общественным организациям коренных малочисленных народов Севера, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам-нефтяникам", - уточняется в сообщении.

"Роснефть" реализует в регионе ряд проектов в области разведки и добычи нефти и газа, в регионе работают крупные дочерние компании - "РН-Уватнефтегаз", "Тюменьнефтегаз" и "Соровскнефть".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.