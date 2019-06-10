На Международном форуме в Ханты-Мансийске открылась выставка информационных технологий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Инновационные проекты в области информационных технологий будут показаны на открывшейся специализированной выставке в рамках XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который в понедельник стартовал в Ханты-Мансийске. Свои стенды здесь представили российские и зарубежные компании, сообщил на открытии заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Забозлаев.

"Выставка проходит в Ханты-Мансийске уже четырнадцатый раз и количество ее участников постоянно растет. Мероприятие стало эффективной площадкой для деловых контактов и презентации последних достижений отрасли", - сказал он.

Также он отметил, что в этом году в выставке принимают участие ведущие компании с проектами цифровой трансформации основных сфер жизни общества. "И, конечно, на выставке широко представлены IT-достижения Югры, разработанные и внедренные новые электронные услуги и сервисы. Свои стартапы в сфере информационных технологий покажут резиденты югорского Технопарка высоких технологий", - добавил Забозлаев.

В работе выставки примут участие около 90 экспонентов - ведущие IТ-компании, разработчики программных продуктов для системы образования, учреждения и организации профессионального образования, структуры федеральных органов исполнительной власти и другие учреждения. Среди них компании "Ростелеком", "ПраймГруп", "ИнфоТеКС", "СофтЛайн Трейд", Huawei, "Учи.ру", "Мобильное электронное образование", "Веб-Мост", "Лаборатория Касперского".

Гости выставки смогут познакомиться с современными технологиями в области "умных городов" и информационной безопасности, цифровизации в сфере культуры, здравоохранения, архивного дела. Будет представлена выставка технологий и инновационных решений в образовании #EdCrunch Ugra.

Впервые пройдет цифровой урок по изучению языков коренных народов Севера с использованием мультимедийной азбуки на языках ханты и манси в современной стилистике стикербомбинг, озвученной носителями языка. Кроме того, на открытой площадке будет организована работа зон "Город мастеров" и "Гастрономические бренды Югры", а также этнографического стойбища с организацией работы национальной кухни. Впервые будет работать зона "Мир будущих профессий", где пройдут тематические игры и тестирование по профориентации. Для старшего поколения пройдут занятия по работе с гаджетами и приложениями, городские состязания граждан предпенсионного и пенсионного возраста по интернет-серфингу.

О форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более четырех тысяч участников из 52 стран и 60 регионов России, в 2018 году на мероприятие приехали более трех тысяч человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.