Представители Москвы и Тюмени победили в Dota-2 и World of Tanks на турнире в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня. /ТАСС/. Представители Москвы и Тюменской области заняли первые места на Международном турнире по компьютерному спорту Ugra Open в Ханты-Мансийске. Мероприятие прошло в рамках XI международного IT-форума стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в понедельник организаторы форума.

Турнир Ugra Open был представлен двумя наиболее популярными дисциплинами: Dota-2 и World of Tanks. После заочного онлайн-отсева в финальный этап в Ханты-Мансийске вышли более 10 команд. Они и выявляли победителей. Каждая из команд состояла из пяти человек от 18 лет и старше.

"В игре World of tanks лучшей стала команда "Soprano" (Москва, Киев). Они не проиграли ни одной схватки. Второе место завоевала команда "Олды на месте" из Ханты-Мансийска, третье - Сборная Сургутского района. <…> В Dota-2 победителями стали жители Тюмени, вторыми - Сургута, а третьими - студенты из Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

По данным организаторов, финальная часть прошла на площадке Югорского государственного университета. В Dota-2, в частности, сыграли три команды из Югры и одна из Санкт-Петербурга, а в World of Tanks команда из Москвы, интернациональная сборная и команды из Югры. Всего в турнире приняло участие 27 команд, в состав которых вошли 135 участников из 10 стран - Экваториальной Гвинеи, Мали, Камеруна, Кыргызстана, Украины, Марокко, Кот-д'Ивуара, Йемена, Туркменистана и России. Общий призовой фонд турнира составил 750 тыс. рублей, из них по 200 тыс. рублей получили победители, по 100 тыс. рублей - занявшие второе место, и по 50 тыс. рублей - третье. Еще 50 тыс. получит самый ценный игрок турнира по Dota-2.

Dota-2 - компьютерная игра, в которой в каждом матче участвуют две команды по пять человек, управляющих персонажами с различными наборами способностей. Одна из них играет за светлую сторону, другая - за темную. Для победы необходимо уничтожить особый объект - "крепость", располагающийся на базе противника. World of Tanks - массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная танкам середины прошлого века.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более четырех тысяч участников из 52 стран и 60 регионов России, в 2018 году на мероприятие приехали более трех тысяч человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.