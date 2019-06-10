{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганские власти заявили, что не предлагали объединить регион с Тюменской областью

О том, что Вадим Шумков якобы обратился в Кремль с таким предложением, сообщил ранее РБК

ТАСС, 10 июня. Врио главы Курганской области Вадим Шумков не обращался к руководству страны с инициативой об объединении региона с Тюменской областью. Об этом в понедельник ТАСС сообщил пресс-секретарь врио губернатора Павел Поперешниченко.

"Никаких официальных обращений в руководство страны по данному вопросу не направлялось. А слухи мы не комментируем", - сказал Поперешниченко.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал о том, что Шумков якобы обратился в Кремль с инициативой объединить Курганскую и Тюменскую области

Теги
Тюменская областьКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
Акционеры Северского трубного завода решили не распределять прибыль за 2018 год
Предприятие сократило чистую прибыль до 49,6 млн рублей с 231,7 млн рублей, полученных в 2017 году
Читать полностью