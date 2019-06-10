Курганские власти заявили, что не предлагали объединить регион с Тюменской областью

ТАСС, 10 июня. Врио главы Курганской области Вадим Шумков не обращался к руководству страны с инициативой об объединении региона с Тюменской областью. Об этом в понедельник ТАСС сообщил пресс-секретарь врио губернатора Павел Поперешниченко.

"Никаких официальных обращений в руководство страны по данному вопросу не направлялось. А слухи мы не комментируем", - сказал Поперешниченко.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал о том, что Шумков якобы обратился в Кремль с инициативой объединить Курганскую и Тюменскую области