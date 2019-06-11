Суд отказал во введении наблюдения в отношении Utair по иску "Флеш Лайт Капитал"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во вторник отказал во введении наблюдения по иску компании "Флеш Лайт Капитал" к авиакомпании Utair.

"Суд определил: во введении наблюдения в отношении авиакомпании Utair отказать. Иск ["Флеш Лайт Капитал"] оставить без рассмотрения. Возвратить" Флеш Лайт Капитал" из федерального бюджета госпошлину в размере 6 тыс. рублей", - сказал судья Юрий Щепелин.

Четыре контрагента Utair - компании "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш Лайт Капитал" - 19 и 20 марта подали иски о банкротстве Utair на общую сумму около 1,5 млн рублей. Арбитражный суд ХМАО - Югры в конце марта принял иски и назначил судебное разбирательство по первому из них на 17 апреля. После этого заседания суда два раза переносились в связи с необходимостью Utair подтвердить оплату долга компании "Флеш Лайт Капитал".

По словам Щепелина, решение суда об отказе в наблюдении может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней.

Также во вторник суд принял ходатайство Utair о поступлении средств на расчетный счет истца.

Представители "Флеш Лайт Капитал" ни разу не явились на заседания суда. Во вторник они также отсутствовали. В пресс-службе авиакомпании Utair ТАСС поясняли, что из-за минимального размера задолженности риск начала процедур банкротства перевозчика отсутствует. Также там добавили, что для авиакомпании не составляет трудности выплатить сумму долга, но "справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства".

О ситуации с Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

В данный момент компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании Utair отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.